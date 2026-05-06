وزير خارجية أمريكا: السلام بين إسرائيل ولبنان ممكن.. وحزب الله مشكلة

كتب : وكالات

04:57 ص 06/05/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ⁠لكنه أشار إلى أن جماعة حزب الله هي المشكلة.

وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بوجه عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".

وأضاف: "المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو ‌لبنان، بل حزب الله".

وأوضح روبيو، أن ما يجب أن ‌يحدث في لبنان، وما يريد الجميع ‌رؤيته، هو أن ⁠تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة حزب الله وتفكيكها.

وكثفت إسرائيل هجماتها الجوية على لبنان بعدما أطلقت الجماعة صواريخ على إسرائيل في 8 مارس، ⁠بعد 3 أيام ‌من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ووسعت إسرائيل بعد ذلك اجتياحها البري في جنوب لبنان.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية فإن أكثر ⁠من 2702 شخص استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس.

في المقابل، تقول إسرائيل: "⁠إن 17 من جنودها قُتلوا في جنوب لبنان، بينما قُتل مدنيان اثنان في هجمات حزب الله".

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار هش في منتصف أبريل، وجرى تمديده لاحقا إلى مايو.

ومع ذلك، واصلت إسرائيل احتلال أجزاء من جنوب لبنان وهدم بلدات هناك، بينما استمر حزب الله في شنّ هجمات على القوات الإسرائيلية.

وتؤكد إيران أن أي اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع يجب أن يشمل أيضا وقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان، بينما تقول واشنطن إن القضيتين منفصلتان، وفقا لسكاي نيوز.

