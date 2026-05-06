إعلان

البابا ليو الرابع عشر يرد على انتقادات الرئيس ترامب له.. ماذا قال له؟

كتب : وكالات

03:11 ص 06/05/2026

البابا ليو، بابا الفاتيكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رد البابا ليو الرابع عشر على مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الفاتيكان هذا الأسبوع.

واتهم ترامب ليو بـ"تعريض حياة الكثير من الكاثوليك والكثير من الناس للخطر"، في مقابلة إذاعية مع مقدم البرامج الحوارية السياسي المحافظ هيو هيويت.

وقال ترامب، إن ليو يعتقد على ما يبدو أنه لا بأس في أن تمتلك إيران سلاحا نوويا.

ونقل موقع Vatican News عن البابا قوله: "إن رسالة الكنيسة الكاثوليكية هي إعلان الإنجيل، والتبشير بالسلام إذا أراد أي شخص أن ينتقدني لإعلاني الإنجيل، فليفعل ذلك بصدق آمل فقط أن يستمعوا إليّ".

كان الرئيس الأمريكي قد هاجم البابا في وقت سابق، قائلا: "إنه لا يحتاج إلى بابا يعارض سياساته".

ووفقا لترامب، ما كان البابا ليو الثالث عشر ليتواجد في الفاتيكان لو لم يكن ترامب نفسه في البيت الأبيض.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، هذه التصريحات بأنها غير مقبولة.

وفي وقت سابق انتقد البابا عدة مرات تصرفات الولايات المتحدة في إيران، ووصف التهديدات الأمريكية للشعب الإيراني بأنها غير مقبولة.

وفي أوائل أبريل، عقب دعوة وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث للصلاة من أجل الجنود، قال البابا في عظة له، إن الرغبة في الهيمنة لا تتفق مع نهج السيد المسيح.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية روبيو الفاتيكان، يوم الخميس 7 مايو، إذ تأتي هذه الزيارة الرسمية ضمن جولة في إيطاليا تستمر من الأربعاء إلى الجمعة.

ومن المتوقع أن يحاول روبيو، وهو كاثوليكي، تخفيف التوترات بين ترامب وليو المولود في الولايات المتحدة خلال زيارته التي تبدأ بعد غد الخميس، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران
أخبار مصر

أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران

أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
رياضة محلية

أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تٌحذر المواطنين من عدم الانخداع في درجات الحرارة
أخبار مصر

رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تٌحذر المواطنين من عدم الانخداع في درجات الحرارة
حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
رياضة محلية

حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في هوليوود (صور)
زووم

ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في هوليوود (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟