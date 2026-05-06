رد البابا ليو الرابع عشر على مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الفاتيكان هذا الأسبوع.

واتهم ترامب ليو بـ"تعريض حياة الكثير من الكاثوليك والكثير من الناس للخطر"، في مقابلة إذاعية مع مقدم البرامج الحوارية السياسي المحافظ هيو هيويت.

وقال ترامب، إن ليو يعتقد على ما يبدو أنه لا بأس في أن تمتلك إيران سلاحا نوويا.

ونقل موقع Vatican News عن البابا قوله: "إن رسالة الكنيسة الكاثوليكية هي إعلان الإنجيل، والتبشير بالسلام إذا أراد أي شخص أن ينتقدني لإعلاني الإنجيل، فليفعل ذلك بصدق آمل فقط أن يستمعوا إليّ".

كان الرئيس الأمريكي قد هاجم البابا في وقت سابق، قائلا: "إنه لا يحتاج إلى بابا يعارض سياساته".

ووفقا لترامب، ما كان البابا ليو الثالث عشر ليتواجد في الفاتيكان لو لم يكن ترامب نفسه في البيت الأبيض.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، هذه التصريحات بأنها غير مقبولة.

وفي وقت سابق انتقد البابا عدة مرات تصرفات الولايات المتحدة في إيران، ووصف التهديدات الأمريكية للشعب الإيراني بأنها غير مقبولة.

وفي أوائل أبريل، عقب دعوة وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث للصلاة من أجل الجنود، قال البابا في عظة له، إن الرغبة في الهيمنة لا تتفق مع نهج السيد المسيح.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية روبيو الفاتيكان، يوم الخميس 7 مايو، إذ تأتي هذه الزيارة الرسمية ضمن جولة في إيطاليا تستمر من الأربعاء إلى الجمعة.

ومن المتوقع أن يحاول روبيو، وهو كاثوليكي، تخفيف التوترات بين ترامب وليو المولود في الولايات المتحدة خلال زيارته التي تبدأ بعد غد الخميس، وفقا لروسيا اليوم.