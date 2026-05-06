بعد 25 عامًا من الإغلاق.. القوات الأمريكية تستأنف تدريبات حرب الأدغال في بنما

كتب : وكالات

05:20 ص 06/05/2026

أعاد الجيش الأمريكي افتتاح مدرسة تدريب على حرب الأدغال في بنما بعد 25 عاما من الإغلاق، وفقا لما أفادت به وكالة "بلومبرج".

ذكرت الوكالة، أن استئناف التدريب العسكري يأتي في ظروف استوائية وسط إعلان واشنطن استعدادها لمكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة برا، فضلا عن التهديدات الموجهة ضد كوبا.

أوضحت أن "الدروس المقدمة للجنود والبحارة ومشاة البحرية كانت حول البقاء على قيد الحياة في الغابات المطيرة والتدرب على التنقل في الأدغال، والإجلاء الطبي، والدوريات".

أضافت: "منذ تخرج أول دفعة معتمدة من المدرسة في فبراير، أكملت مجموعة أخرى من الجنود تدريبها، بينما تستعد مجموعة ثالثة للتدريب".

وأشارت إلى أنه على الرغم من الصراع مع إيران، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الوجود العسكري في دول أمريكا اللاتينية.

وتقوم إدارة ترامب بحملة مستمرة منذ أشهر للضغط على الحكومة الكوبية، وكان قد أشار ترامب سابقا إلى أنه بعد حل الأزمة مع إيران، ستوجه واشنطن اهتمامها إلى كوبا، وفقا لروسيا اليوم.

