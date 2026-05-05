مقتل شخصين إثر استهداف الجيش الأمريكي سفينة في البحر الكاريبي

كتب : وكالات

07:35 ص 05/05/2026

الجيش الأمريكي يوجه ضربة لسفينة في البحر الكاريبي

قال الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنه وجه ضربة لسفينة ‌في منطقة البحر الكاريبي مما تسبب في مقتل شخصين.

وأضاف الجيش الأمريكي، أن السفينة المستهدفة كانت ⁠تديرها "منظمات إرهابية" لم يحدد هويتها.

وذكرت القيادة الجنوبية بالجيش، أنه لم يصب أي من أفرادها بسوء في العملية، إذ وصفت القتلى أنهم رجال إرهابيون ‌متورطون ⁠في تجارة المخدرات، دون تقديم تفاصيل.

وتستنكر جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ⁠هذه الهجمات وتصفها بأنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

أما ⁠إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠فتقول: "إنها تستهدف إرهابيين متورطين في تجارة المخدرات"، وفقا لرويترز.

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)