هيئة البريطانية: استهداف سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

كتب : وكالات

12:08 ص 06/05/2026

مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، عن تلقيها تقريراً يفيد بوقوع حادث أمني داخل مياه مضيق هرمز.

وقالت الهيئة البريطانية في بيان تحذيري اليوم الثلاثاء، إن مصدر موثوق للهيئة أكد تعرض إحدى سفن الشحن لضربة مباشرة بواسطة مقذوف مجهول، فيما لم يعرف حتى لحظة إصدار التقرير حجم الأضرار أو التداعيات البيئية الناجمة عن الحادث.

ودعت الهيئة جميع السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر وإبلاغها فوراً عن أي أنشطة مشبوهة، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المعنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد مصدر الهجوم.

