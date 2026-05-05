رئيس أركان جيش الاحتلال: مستعدون للرد بقوة على إيران

كتب : وكالات

11:44 م 05/05/2026

إيال زامير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، استعداد تل أبيب للرد بالقوة، في حال تعرض إسرائيل لهجوم من إيران.

وقال زامير خلال كلمته في حفل تعيين قائد جديد للقوات الجوية الإسرائيلية، اليوم اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل مستعدة للرد بالقوة على أي هجوم من جانب إيران.

وأكد زامير، أن جيش الاحتلال لا يزال في حالة تأهب قصوى على جميع الجبهات.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: "نحن نراقب عن كثب التطورات في الخليج العربي ومستعدون للرد بقوة على أي محاولة لإلحاق الضرر بإسرائيل".

