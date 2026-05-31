أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن نتائج الفحص الطبي الذي خضع له مؤخرا في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري جاءت "ممتازة للغاية"، مشيدا بقدراته الذهنية التي وصفها بـ"الذكاء الخارق".

وأكد ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أنه حقق درجة كاملة بلغت 30 من أصل 30 في اختبار إدراكي معتمد وعالي الصعوبة، مشيرا إلى أن أيا من الرؤساء الأمريكيين السابقين لم يسبق له الخضوع لمثل هذا الاختبار.

وكشف ترامب أن هذا هو الاختبار الرابع من نوعه الذي يخضع له، مؤكدا أن جميع نتائجه كانت "مثالية" بإجمالي 120 إجابة صحيحة من أصل 120 سؤالا في كافة الاختبارات المتتالية.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الحصول على درجة كاملة 4 مرات متتالية أمر "نادر للغاية"، مطالبا بفرض قانون يلزم جميع المرشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس بالخضوع لاختبارات إدراكية عالية الصعوبة، داعيا الكونجرس والديمقراطيين للمطالبة بذلك فورا.

التقرير الطبي الرسمي: لياقة كاملة وفحوصات دقيقة

من جانبه، أصدر البيت الأبيض نشرة مفصلة لنتائج الفحص الطبي الرسمي للرئيس ترامب، تضمنت مذكرة من طبيبه الخاص شون باربابيلا.

وأكد باربابيلا أن الرئيس البالغ 79 عاما يتمتع بـ"صحة ممتازة" و"لياقة بدنية كاملة" لتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح التقرير أن ترامب يتمتع بوظائف جيدة للقلب والرئتين والجهاز العصبي، إضافة إلى أداء بدني وإدراكي ممتاز، مما يجعله "لائقا تماما" لأداء مهامه الرئاسية.

وذكر التقرير أن الفحص الشامل أجراه 22 متخصصا، وشمل إجراء أشعة مقطعية وتصوير للقلب، بالإضافة إلى فحوصات للسرطان وتقييمات وقائية أخرى.

وخلص الأطباء إلى أن الأداء المعرفي والبدني للرئيس ترامب لا يزال في مستويات ممتازة، رغم وصوله إلى مشارف 80 عاما من عمره.

قياسات الوزن وتوصيات النشاط البدني

وفيما يتعلق بالمؤشرات الحيوية، أشار التقرير الطبي إلى أن وزن الرئيس ترامب بلغ 108 كيلوجرامات، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6 كيلوجرامات مقارنة بالفحص الطبي الأخير الذي خضع له في أبريل 2025.

وبناء على هذه المعطيات، أوصى طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا والأطباء المشاركون بضرورة إنقاص الوزن وممارسة المزيد من التمارين الرياضية، مع اتباع إرشادات غذائية وقائية وزيادة النشاط البدني العام.

تفسيرات طبية للكدمات وتورم الكاحلين

تطرق التقرير الرسمي أيضا إلى بعض الملاحظات الجسدية التي ظهرت على الرئيس في الأشهر الماضية؛ حيث أوضح الأطباء أن الكدمات المرصودة على يدي ترامب تعود إلى الاستخدام المنتظم لعقار "الأسبرين" وكثرة المصافحات التي يقتضيها بروتوكول عمله.

وأرجع التقرير تورم الكاحلين، الذي ظهر في وقت سابق، إلى إصابته بـ"قصور وريدي مزمن"، وهي حالة لم تمنع الأطباء من التأكيد على كفاءته البدنية والذهنية العالية.

وتأتي هذه النتائج، التي وصفها ترامب الثلاثاء الماضي بأنها "مثالية تماما"، في وقت عاد فيه الجدل حول الحالة الصحية للرئيس السابق جو بايدن إلى الواجهة السياسية والإعلامية، مما جعل من صحة الرئيس الأمريكي الحالي مادة دسمة للتنافس السياسي والتقييم العام قبل الاستحقاقات القادمة.