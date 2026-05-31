أفادت مصادر أهلية في محافظة درعا السورية لقناة "آر تي"، بأن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أمس السبت، في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية والعارضة ضمن منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، في تحرك جديد داخل الجنوب السوري.

تحرك دوريات عسكرية قُرب حوض اليرموك

بحسب مصادر القناة الروسية، تحركت دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات باتجاه المنطقة، وسط حالة من القلق بين الأهالي، دون تسجيل أو توثيق أي عمليات اعتقال بحق المواطنين السوريين في المنطقة خلال التوغل.

توغل آخر في ريف القنيطرة الجنوبي

وفي تطور متزامن، شهد يوم أمس السبت أيضا توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 3 سيارات عسكرية مُحمّلة بالجنود والعتاد في عمق ريف القنيطرة الجنوبي قُرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، حيث تجاوزت الحدود الإدارية وتقدمت على الطريق الواصل بين بلدة كودنة وقرية الأصبح في القطاع الجنوبي من المحافظة.

عمليات تمشيط وانسحاب إلى ما وراء خط فض الاشتباك

ووفق مصادر "آر تي"، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط واستطلاع سريعة في المناطق المستهدفة، قبل أن تنسحب عائدة إلى المواقع التي انطلقت منها خلف خط فض الاشتباك.

مخاوف بين الأهالي من استمرار التوغلات

أعرب سكان هذه المناطق المستهدفة، عن مخاوفهم من استمرار عمليات التوغل الإسرائيلية داخل أراضيهم، في ظل ما يُرافقها أحيانا من إطلاق نار واعتقالات وإقامة حواجز ومداهمات لمنازل المدنيين.

تفاصيل إضافية حول التوغل في معرية

نقلت وكالة "سانا" عن رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود، أن أربع آليات عسكرية إسرائيلية تقل نحو 150 جنديا وصلت صباح اليوم الأحد، إلى محيط قرية معرية، حيث نصبت حاجزا قُرب مقسم الهاتف عند المدخل الشرقي للقرية، وقامت بتفتيش السيارات والسرافيس العابرة، دون ورود معلومات عن اعتقالات أو احتجاز أشخاص.

خروقات إسرائيلية متكررة في الجنوب السوري

تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري، والتي تشمل التوغل داخل الأراضي السورية، وتنفيذ مداهمات واعتقالات، وتجريف أراضٍ، وإطلاق قذائف، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

موقف سوري رافض للاعتداءات الإسرائيلية

تؤكد سوريا بشكل مستمر رفضها للوجود الإسرائيلي داخل أراضيها، وتعتبر هذه الإجراءات باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل.