ترامب: قضينا على البحرية الإيرانية بالكامل ولم نستهدف الجيش لأنه أكثر اعتدالًا

كتب : محمد جعفر

11:31 ص 31/05/2026

دونالد ترامب

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى مسارات أخرى إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات مع إيران، مؤكداً أن واشنطن تحقق أهدافها تدريجياً، وقال ترامب إن بلاده "تحصل ببطء ولكن بثبات على ما تريده"، مضيفاً أنه في حال عدم الوصول إلى النتائج المطلوبة "سيتم إنهاء الأمر بطريقة مختلفة".

إشادة بقدرات التفاوض الإيرانية

وخلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أشار ترامب إلى أن الإيرانيين يتمتعون بقدرات تفاوضية كبيرة، واصفاً إياهم بأنهم "مفاوضون بارعون وماكرون"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الولايات المتحدة تمتلك أوراق القوة الأساسية، معتبراً أن واشنطن حققت تفوقاً عسكرياً واضحاً خلال المواجهة الأخيرة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الأسطول البحري الإيراني تعرض لخسائر كاملة، قائلاً إن جميع السفن الـ 159 التي كانت تمتلكها طهران أصبحت خارج الخدمة، كما أشار إلى أن القدرات الجوية الإيرانية تعرضت للتدمير بالكامل، مضيفًا أنه ترك الجيش الإيراني دون استهداف حقيقي لأنه أكثر اعتدالاً، على حد قوله.

وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية لم تستهدف الجيش الإيراني بصورة مباشرة، معتبراً أن المؤسسة العسكرية الإيرانية تختلف عن أطراف أخرى داخل النظام، وقال إن واشنطن ركزت عملياتها على ما وصفه بالقيادات والعناصر الأكثر تشدداً، مؤكداً أن هذا النهج جاء لتجنب إضعاف قدرة البلاد على إعادة البناء مستقبلاً.

مقارنة بتجربة العراق وانتقاد التدخلات السابقة

وفي سياق حديثه، استشهد ترامب بالتجربة الأمريكية في العراق، معتبراً أن بعض القرارات التي اتخذت هناك كانت خاطئة وأدت إلى تداعيات طويلة الأمد. وأضاف أن الولايات المتحدة لا ترغب في تكرار مثل هذه الأخطاء، مشيراً إلى أن القضاء على جميع مؤسسات الدولة يؤدي إلى صعوبات كبيرة في إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار.

ورأى ترامب أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية قبل أشهر لعبت دوراً محورياً في منع طهران من الوصول إلى السلاح النووي، وقال إنه لولا تلك العمليات العسكرية "لكانت إيران تمتلك سلاحاً نووياً الآن"، معتبراً أن الوضع كان سيصبح أكثر خطورة لو تحقق ذلك السيناريو.

