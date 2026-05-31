أعلنت السلطات الأمريكية، ارتفاع حصيلة قتلى حادثة تسرب المواد الكيميائية من خزان داخل مصنع في ولاية واشنطن لتصل إلى 11 قتيلا، وذلك بعد انتشال جثث جميع المفقودين.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر رسمية، اليوم الأحد، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال كافة الجثث من الموقع، مما يعني العثور على جثامين العمال التسعة الذين صُنفوا في وقت سابق ضمن قوائم المفقودين جراء الانفجار.

انفجار داخلي في خزان لإنتاج عجين الورق يُطلق شرارة الأزمة الصناعية

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الثلاثاء الماضي، عندما أعلنت السلطات في بداية الأمر عن مصرع شخصين إثر وقوع انفجار داخلي مفاجئ في خزان ضخم يحتوي على محلول كيميائي مركب يتكون من هيدروكسيد الصوديوم المعروف بـ"الصودا الكاوية وكبريتيد الصوديوم".



وتُستخدم هذه المركبات الكيميائية الخطيرة في تصنيع عجين الورق داخل منشأة نيبون ديناويف للتغليف، وهي المنشأة التي شهدت الحادثة قبل الإعلان عن فقدان العمال الآخرين.

طائرات مسيّرة وفرق متخصصة تبحث تحت الأنقاض المغلقة للمنشأة

أوضح مسؤول في إدارة الإطفاء والإنقاذ بالولاية، بحسب "رويترز"، أن عمليات البحث والتقصي عن المفقودين استمرت على مدار الأيام الماضية في ظروف معقدة، وشملت الخطة الميدانية إجراء مسح دقيق وتحت الأنقاض في منطقة مغلقة وعالية الخطورة بالمصنع.

وجرى الاستعانة بطائرات مسيّرة مزودة بكاميرات متطورة لمساعدة الفرق الأرضية في تحديد مواقع القتلى وانتشالهم بأمان.

تلوث نهر كولومبيا بملايين اللترات الكيميائية والسلطات تُطمئن السكان بشأن المياه

أفاد المسؤولون، بأن الخزان المتضرر كان يحتوي على كميات هائلة تصل إلى حوالي 3 ملايين و400 ألف لتر من المادة الكيميائية السائلة السامة، حسبما ذكرت "رويترز".

وأكدت الاختبارات البيئية العاجلة، أن الانفجار أسفر بالفعل عن تسرب تلوث إلى مجرى نهر كولومبيا القريب من الموقع، ورغم ذلك طمأنت الجهات الصحية السكان بعدم رصد أي آثار صحية سلبية أو خطورة على جودة الهواء أو سلامة مياه الشرب في مدينة "لونجفيو" القريبة.

الشركة اليابانية المالكة للمصنع تُتابع تداعيات الحادثة في موقع لونجفيو

يُشار إلى أن المنشأة الصناعية التي شهدت هذه الكارثة الكيميائية تتبع لشركة "نيبون بيبر إندستريز" اليابانية العملاقة، حيث كانت المجموعة قد استحوذت في وقت سابق على المصنع المذكور في منطقة "لونجفيو".

وتعمل السلطات الفيدرالية والمحلية في أمريكا بالتعاون مع إدارة المصنع، على فتح تحقيق موسع للكشف عن الأسباب التقنية التي أدت إلى الانفجار الداخلي في الخزان، بحسب وسائل إعلام أمريكية رسمية.