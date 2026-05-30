الجيش الأمريكي يعطل سفينة حاولت كسر الحصار المفروض على إيران

كتب : وكالات

08:49 م 30/05/2026

أوقف الجيش الأمريكي سفينة تجارية خلال محاولتها الوصول إلى أحد الموانئ الإيرانية، في إطار الحصار البحري المفروض على إيران، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن السفينة التي كانت ترفع علم جامبيا تجاهلت عدة تحذيرات وجهتها لها القوات الأمريكية أثناء محاولتها دخول ميناء إيراني.

تدخل أمريكي دون الصعود إلى السفينة

وأشار المسؤول إلى أن طائرة أمريكية تدخلت لتعطيل السفينة في خليج عمان، مؤكداً أن القوات الأمريكية لم تنفذ عملية صعود إلى متنها خلال العملية.

وبحسب الوكالة، فإن هذه العملية ترفع عدد السفن التي أوقفتها الولايات المتحدة أثناء محاولتها خرق الحصار إلى ست سفن، فيما تمكنت سفينة واحدة فقط من العبور والوصول إلى وجهتها.

استمرار القيود على الموانئ الإيرانية

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة في 17 أبريل، عقب إغلاق إيران لمضيق هرمز بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير، وسط استمرار التوترات المرتبطة بحركة الملاحة والتجارة في المنطقة.

