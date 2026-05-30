الجيش الأمريكي يوقف سفينة تجارية حاولت كسر الحصار على إيران

كتب : محمود الطوخي

08:42 م 30/05/2026

قال مسؤول أمريكي لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الجيش الأمريكي أوقف سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقال المسؤول، إن سفينة الصب "ليان ستار" التي ترفع علم جامبيا تجاهلت تحذيرات متعددة من القوات الأمريكية خلال الليل أثناء محاولتها دخول ميناء إيراني.

وأضاف المسؤول أن الطائرات الأمريكية أعطبت السفينة في خليج عمان ولا تزال تائهة هناك، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لم تصعد على متنها.

تطورات الحصار الأمريكي على موانئ إيران

وحتى الآن، أوقف الجيش الأمريكي 6 سفن حاولت خرق الحصار، فيما سُمح لواحدة فقط بالمرور.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحصار في 17 أبريل ردا على إغلاق إيران للمضيق فعليا بعد اندلاع الحرب بضربات أمريكية وإسرائيلية في 28 فبراير.

ويسود وقف هش لإطلاق النار منذ 7 أبريل، بينما ينتظر المنطقة والعالم الآن أنباء عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لتمديده لمدة 60 يوما مع إجراء محادثات جديدة بشأن برنامج إيران النووي المتنازع عليه.

