أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أول حالة شفاء من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت يستمر فيه تفشي سلالة بونديبوغيو من الفيروس داخل البلاد، مع تسجيل إصابات أيضاً في أوغندا المجاورة.

مئات الحالات والوفيات قيد التحقيق

وقالت المنظمة إن هناك 906 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينها 223 وفاة لا تزال تخضع للتحقيق، فيما جرى تأكيد 125 إصابة بالفيروس داخل البلاد.

إصابات في أوغندا وتحذيرات من ارتفاع الوفيات

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل 7 إصابات مؤكدة في أوغندا، ثلاث منها لأشخاص قدموا من الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى حالة وفاة واحدة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود مؤشرات على انتشار العدوى داخل المجتمع.

لا لقاحات معتمدة لسلالة بونديبوغيو

وأكدت المنظمة أنه لا توجد حالياً لقاحات أو علاجات معتمدة خصيصاً لسلالة بونديبوغيو، بينما قالت أناييس لوجان من فريق مسببات الأمراض شديدة الخطورة التابع لبرنامج الطوارئ الصحية إن معدل الوفيات بين الحالات المؤكدة يتراوح بين 30% و50%.

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الوضع الأمني غير المستقر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل العقبة الأكبر أمام جهود احتواء تفشي إيبولا داخل البلاد.