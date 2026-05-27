مجلس الأمن يدين الهجوم على محطة نووية والإمارات تطالب بالمحاسبة

كتب : وكالات

10:17 ص 27/05/2026

رحبت الإمارات بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي عبّر فيه عن "قلق بالغ" إزاء الهجوم الذي تعرضت له محطة براكة النووية بواسطة طائرة مسيّرة في 17 مايو.

ودعت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في منشور نشرته عبر منصة إكس، إلى محاسبة المسؤولين عن هذا العمل العدواني، بمن فيهم الجهات التي تعمل من خلال شبكات وكيلة.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد طالبت العراق، في وقت سابق، باتخاذ إجراءات تمنع انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف محطة براكة باستخدام طائرة مسيّرة.

وأكد مجلس الأمن الدولي، في بيان صحفي صدر اليوم، إدانته الشديدة للهجوم الذي وصفه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الهجوم بطائرة مسيّرة على محطة براكة النووية عرض حياة المدنيين والبنية التحتية والبيئة لمخاطر جسيمة.

وشدد المجلس على ضرورة الوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية داخل الإمارات، بما في ذلك الهجمات والتهديدات التي تطال المنشآت النووية السلمية.

وأشار البيان إلى أن القضية لا تتعلق بالإمارات وحدها، بل تمثل تحديا للمبادئ التي تقوم عليها حماية السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن الإدانة وحدها لا تكفي، وأنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذا العمل العدائي، بما يشمل الجهات التي تتحرك عبر شبكات وكيلة.

