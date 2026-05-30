قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن صفارات الإنذار في شمال إسرائيل تدوي كل 22 دقيقة منذ صباح اليوم، نتيجة استمرار رشقات حزب الله الصاروخية التي تنطلق من جنوب لبنان.

وشملت الإنذارات المتكررة مناطق واسعة تضمنت صفد وروش بينا، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة الاستعداد لمواجهة احتمال توسع نطاق إطلاق النار من لبنان باتجاه المنطقة الشمالية.

اعتراض صواريخ حزب الله في منطقة صفد

ووفقا للقناة العبرية، رصدت الأنظمة الدفاعية إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه منطقة صفد، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض أحدهما، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء هذا الهجوم.

تحذيرات الجيش الإسرائيلي من صواريخ حزب الله

حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قبيل الرشقات الأخيرة، من أن القوات العسكرية تستعد لاحتمالات متزايدة لإطلاق صواريخ من لبنان تستهدف العمق الشمالي.

وأوضح: "حتى الآن، لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وفي حال حدوث أي تغييرات، سيتم إبلاغ الجمهور بذلك".

سقوط هدف جوي وتوسع رشقات صواريخ حزب الله

امتدت وتيرة التصعيد لتصل إلى نهاريا والمناطق المحيطة بها، حيث فُعلت صفارات الإنذار بعد نحو نصف ساعة من هجوم صفد.

وفي سياق متصل، شهد الجليل الغربي إطلاق إنذار قبل نحو ساعة، إثر سقوط هدف جوي مشبوه داخل منطقة عسكرية، وأكد الجيش الإسرائيلي أن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية.