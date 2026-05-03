بدأت إسرائيل، في تنفيذ أضخم خطة لتطوير قدراتها العسكرية عبر الموافقة على ضم أسراب جديدة من طائرات "إف 35" و"إف 15" لأسطولها الجوي، تأهبا لسيناريوهات المواجهة المفتوحة مع إيران.

خطة إسرائيلية لتحديث الأسطول الجوي

وافقت اللجنة الوزارية لشؤون المشتريات في إسرائيل، على خطط استراتيجية لشراء سربين جديدين من الطائرات المقاتلة لتعزيز القدرات الجوية لجيش الاحتلال، وسط مخاوف من انهيار التهدئة مع إيران.

أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استخلاص "الدروس العملياتية" من المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران، مما يتطلب تسريع وتيرة بناء القوة العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

صفقة مليارية لتعزيز التفوق الجوي

من المقرر أن يضم الأسطول الجديد طائرات مقاتلة متطورة من طرازي "إف 35"، و"إف 15 آي إيه" التي تنتجها شركتا "لوكهيد مارتن وبوينج" الأمريكيتان، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وتُقدر القيمة الإجمالية لهذه الصفقة بمليارات الدولارات، حيث تسعى تل أبيب من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي.

وأكد الوزير كاتس، أن المهمة الأساسية للمؤسسة العسكرية تكمن في البقاء دائما في خطوة متقدمة على الخصوم لضمان أمن البلاد.

عقد أمني لبناء القوة الاستراتيجية

تعتبر الموافقة على شراء السربين الجديدين "الخطوة الأولى" ضمن خطة أضخم لبناء القوة العسكرية الإسرائيلية بتكلفة إجمالية تصل إلى 350 مليار شيكل (أي ما يُعادل نحو 119 مليار دولار).

ويُخصص هذا التمويل "الضخم" لتغطية ما وصفه وزير الدفاع بـ"عقد أمني مكثف يمتد لعشر سنوات"، ويهدف إلى حماية إسرائيل من التهديدات طويلة الأمد عبر تحديث شامل للمنظومات الدفاعية والهجومية.

يأتي هذا القرار في ظل مخاوف إسرائيلية متزايدة من انهيار التهدئة الهشة مع إيران، حيث تسعى تل أبيب إلى تعزيز تفوقها الجوي بشكل كبير تحسبا لأي تصعيد محتمل في المنطقة.