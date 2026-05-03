قلق إسرائيلي.. نتنياهو يلغي مهرجانًا دينيًا واجتماع المجلس الوزاري المصغر

كتب : مصطفى الشاعر

11:07 ص 03/05/2026 تعديل في 11:13 ص

أصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توجيهات رسمية تقضي بإلغاء مهرجان ديني كان من المقرر إقامته اليوم في منطقة "جبل ميرون" بالجليل الأعلى، وذلك في أعقاب تقييمات أمنية حذّرت من خطورة الأوضاع الميدانية على الحدود مع لبنان.

قرارات أمنية عاجلة تحسبا للتصعيد

أشارت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إلى أن القرار جاء كإجراء احترازي لحماية المستوطنين من التهديدات الصاروخية المتزايدة خاصة مع تحول المناطق الشمالية إلى ساحة مواجهة مفتوحة تتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر.

تعديل في جدول المشاورات السياسية

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بإلغاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر الذي كان مقررا عقده مساء اليوم الأحد، واستبداله بجلسة مشاورات أمنية طارئة ومكثفة.

ويأتي هذا التغيير المفاجئ في الجدول الحكومي ليعكس حالة "الارتباك والقلق" داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب، حيث تسعى القيادة العسكرية والسياسية لبحث سُبل الرد على التطورات الأخيرة وضمان جهوزية الجبهة الداخلية لمواجهة أي سيناريوهات تصعيدية قد تفرضها الوقائع الميدانية المتسارعة.

رشقات صاروخية تستهدف الجليل الأعلى

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 العبرية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 5 صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه مناطق في الجليل الأعلى خلال الساعات الماضية، ودوت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات شمالية تزامنا مع الهجوم مما دفع السكان للجوء إلى الملاجئ.

وتأتي هذه الرشقات في سياق الرد الميداني المتواصل مما يُعزز من فرضية انهيار التهدئة الهشة، ويدفع بالمنطقة نحو جولة جديدة من المواجهات المباشرة التي قد تخرج عن السيطرة.

