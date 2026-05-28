أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية نجحت في التقدم وتجاوز مجرى نهر الليطاني جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن الجيش يوجّه في الوقت الراهن ضربات قوية ومكثفة ضد أهداف مختلفة في لبنان.

وأوضح نتنياهو، اليوم الخميس، أن هذا التحرك الميداني وتوسيع نطاق العمليات يهدفان بشكل مباشر إلى تقويض القدرات الهيكلية والصاروخية لـ"حزب الله" اللبناني وفرض واقع أمني وعسكري جديد، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية في نبأ عاجل.

حكومة الاحتلال تؤكد استمرار العمليات العسكرية ضد حزب الله

وفي السياق ذاته، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن حكومته وجيشه يعملان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على إيجاد حلول "جذرية وحاسمة" لكافة التهديدات والمخاطر التي يُمثّلها حزب الله على الجبهة الشمالية، بحسب وصفه.

واعتبر نتنياهو، أن الهجمات الجوية المتواصلة بالتزامن مع التوغل البري المتقدم تُمثّل "الخطوة الأساسية" لتأمين الحدود والبلدات الإسرائيلية وضمان منع أي هجمات مستقبلية من الأراضي اللبنانية.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.