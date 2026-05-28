تصوير - أحمد موسى:

تحولت حديقة الحرية بمنطقة الزمالك، اليوم الاثنين، إلى واحدة من أبرز وجهات الأسر للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما استقبلت أعدادًا كبيرة من المواطنين الباحثين عن أجواء التنزه والهدوء وسط المساحات الخضراء المطلة على النيل.

ومنذ الساعات الأولى للصباح، بدأت العائلات في التوافد إلى الحديقة حاملين المأكولات والمشروبات، بينما انتشرت الجلسات الأسرية على النجيلة الخضراء في مشهد غلبت عليه أجواء البهجة والدفء العائلي، حيث فضلت الكثير من الأسر قضاء اليوم في الهواء الطلق بعيدًا عن الزحام.

ورصدت عدسة “مصراوي” أجواء احتفالية متنوعة داخل الحديقة، إذ التف الأطفال حول رسامي الوجوه الذين رسموا أشكالًا كرتونية وزخارف ملونة على وجوههم، وسط حالة من الفرح والضحكات التي سيطرت على المكان، فيما حرص عدد كبير من الأسر على التقاط الصور التذكارية لتوثيق لحظات العيد.

وشهدت الحديقة إقبالًا ملحوظًا على مدار اليوم، خاصة مع اعتدال الطقس، إذ حرصت الأسر على اصطحاب الأطفال لقضاء يوم ترفيهي متكامل داخل واحدة من أشهر الحدائق العامة بالقاهرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.