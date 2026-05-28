مع تزايد الاعتماد على عدادات الغاز مسبقة الدفع، يحرص كثير من المواطنين على معرفة أسرع وأسهل طرق شحن كارت العداد، خاصة خلال إجازات عيد الأضحى لتفادي نفاد الرصيد أو انقطاع الخدمة في أوقات الذروة.

وتوفر شركات الغاز الطبيعي عدة وسائل لشحن العدادات، سواء من خلال منافذ الشحن التقليدية المنتشرة بالمحافظات أو عبر التطبيقات الإلكترونية التي تتيح إتمام العملية من المنزل بسهولة.

شحن كارت الغاز من فوري أو فروع شركات الغاز

يمكن شحن كارت عداد الغاز من خلال فروع شركة الغاز التابع لها العداد أو عبر منافذ "فوري" المتاحة في مختلف المناطق، وذلك باتباع الخطوات التالية:

إدخال كارت الشحن داخل العداد أولًا لتحديث البيانات

التوجه إلى أقرب فرع لشركة الغاز أو منفذ "فوري"

اختيار شركة الغاز من قائمة الخدمات أو باستخدام الكود المخصص

تحديد قيمة الشحن المطلوبة

إتمام العملية وتحميل الرصيد على الكارت بنجاح

وتعد هذه الطريقة من أكثر الوسائل استخدامًا خلال الإجازات والمناسبات.

خطوات شحن كارت الغاز عبر الهاتف المحمول

أتاحت شركات الغاز خدمة الشحن الإلكتروني من خلال تطبيق "بتروشحن"، لتسهيل شحن العدادات دون الحاجة للذهاب إلى منافذ خارجية، خاصة خلال فترات الأعياد.

ولإتمام عملية الشحن عبر الهاتف، يجب اتباع الخطوات التالية:

التأكد من أن الهاتف يدعم خاصية (NFC)

تحميل تطبيق "بتروشحن" من متجر التطبيقات

إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة

تفعيل الحساب من خلال كود يصل في رسالة نصية

اختيار خدمة شحن الكارت داخل التطبيق

وضع الكارت خلف الهاتف على مستشعر الـ(NFC)

الضغط على "اقرأ الكارت" لعرض بيانات الحساب

اختيار قيمة الشحن المناسبة

إدخال بيانات البطاقة البنكية لإتمام الدفع

إعادة تمرير الكارت على الهاتف حتى ظهور رسالة نجاح العملية

تعليمات مهمة أثناء الشحن عبر الهاتف

ينصح بعدم إبعاد الكارت عن الهاتف أثناء عملية الشحن، وتركه ملاصقًا لمستشعر الـ(NFC) حتى انتهاء جميع الخطوات وظهور رسالة التأكيد، لضمان نجاح العملية دون أخطاء.