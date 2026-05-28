أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل، له إنذارات جديدة لسكان 6 قرى وبلدات تقع في مناطق الجنوب اللبناني والبقاع الغربي تُطالبهم بالإخلاء الفوري، وسط تصاعد التوترات بين تل أبيب وحزب الله.

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال، السكان إلى مغادرة منازلهم دون تأخير بزعم وجود أنشطة عسكرية تابعة لـ"حزب الله اللبناني" في تلك المناطق، مما يُمهد لتوسيع رقعة القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على البلدات المستهدفة.

إطلاق صاروخ اعتراضي في مستوطنة يفتاح ورصد أهداف جوية

وفي السياق الميداني، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تفعيل منظوماته الدفاعية وإطلاق صاروخ اعتراضي في أجواء منطقة "يفتاح" عقب رصد مؤشرات على اختراق جوي محتمل.

وذكر البيان العسكري، أن الرادارات رصدت كذلك هدفا جويا مشبوها يُحلّق في سماء منطقتي "زرعيت وشوميرا" الحدوديتين، مشيرا إلى أن الحادثة انتهت دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية في صفوف قواته أو في المستوطنات المذكورة.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له، عن شن غارة جوية موجهة بدقة استهدفت هدفا محددا في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، زاعما استهداف قيادي جديد بـ"حزب الله"، وسط حالة من الاستنفار الأمني والترقب الميداني.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.