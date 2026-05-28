أعلن أحمد سامر، مؤسس حركة "علمانيون"، توقف نشاط الحركة الثقافية بعد مسيرة استمرت 15 عامًا، شهدت تنظيم أكثر من 860 فعالية متنوعة بين الصالون الثقافي، النادي الأدبي، عروض السينما، ونادي الكتاب، وذلك نتيجة أزمة مالية حادة ومتراكمة خلال الأشهر الماضية.

التمويل سبب غلق مقر علمانيون

وأوضح سامر، في فيديو له على الصفحة الرسمية للحركة بـ "فيس بوك"، أن القرار جاء بعد تعثر توفير التمويل اللازم لتغطية النفقات الأساسية، وعلى رأسها إيجار المقر، مشيرًا إلى أن الحركة اعتمدت طوال سنوات عملها بشكل رئيسي على الجهود الذاتية، بمساهمة محدودة من بعض الأفراد.

وأشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية جرت محاولات للتواصل مع عدد من الشخصيات العامة لدعم استمرار المشروع وتجاوز الأزمة المالية، إلا أن هذه المحاولات لم تُكلل بالنجاح، موجهًا الشكر لكل من ساهم في محاولة إنقاذ النشاط، ومن بينهم الدكتور خالد منتصر، والدكتور سامح مرقص، والدكتور محمد نبيل المصري، إلى جانب الصديق عبد الكريم جاسر، تقديرًا لإسهاماتهم خلال الفترة الماضية.

وأكد مؤسس الحركة أن أزمة التكاليف المتراكمة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أصبحت أكبر من قدرة القائمين على المشروع، لافتًا إلى أن الاستمرار بات غير ممكن في الوقت الحالي، مرجحًا أن يكون التوقف نهائيًا في ظل ضعف فرص العودة القريبة أو المتوسطة.

علمانيون منصة ثقافية وتكوين كوادر

وفيما يتعلق بمستقبل المحتوى الرقمي، أوضح سامر أن حركة علمانيون لم تكن في الأساس منصة لصناعة المحتوى على السوشيال ميديا، بل منصة ثقافية تهدف إلى احتضان الأصوات البحثية وتكوين كوادر فكرية ذات توجه علماني، مشيرًا إلى أن بعض المواد المصورة لعدد من الندوات والحوارات ما تزال في مرحلة المونتاج وسيتم نشرها خلال الفترة المقبلة.