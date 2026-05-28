أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له، عن شن غارة جوية موجهة بدقة استهدفت هدفا محددا في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، زاعما استهداف قيادي جديد بـ"حزب الله"، وسط حالة من الاستنفار الأمني والترقب الميداني.

الإذاعة الإسرائيلية تؤكد تنفيذ الهجوم العسكري في بيروت

وفي السياق ذاته، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال نفذ هذه العملية العسكرية المركزة في عمق العاصمة بيروت، بالرغم من وجود "قيود وتحذيرات واضحة" فرضتها الإدارة الأمريكية لمنع التصعيد في المناطق السكنية المكتظة.

إذاعة جيش الاحتلال تكشف هوية المستهدف

من جانبها، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية، زاعمة أن الغارة الجوية ركزت بشكل مباشر على تصفية شخصية قيادية بارزة.

وأوضحت الإذاعة العسكرية، أن المستهدف في هجوم بيروت هو مسؤول رفيع المستوى يُشغل موقعا حساسا في المنظومة الصاروخية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.