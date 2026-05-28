روسيا: مستعدون للمساعدة في نقل اليورانيوم الإيراني المخصب خارج طهران

كتب : وكالات

04:03 م 28/05/2026

دعت روسيا الولايات المتحدة وإيران إلى تجنب الانزلاق مجدداً نحو مواجهة عسكرية، مؤكدة أهمية استمرار الحوار بين الجانبين في ظل التوترات المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

استعداد روسي للمساعدة في ملف اليورانيوم

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن موسكو مستعدة للمساعدة في نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى خارج البلاد، في إطار الجهود الرامية إلى دعم المسار الدبلوماسي.

واشنطن ترفض العرض الروسي

وأوضحت زاخاروفا أن روسيا لا تسعى إلى فرض مبادرتها على أي طرف، مشيرة إلى أن المقترح الروسي لا يزال مطروحاً، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تقبل حتى الآن العرض الروسي الخاص بنقل اليورانيوم الإيراني، رغم أن المبادرة مطروحة منذ عدة أشهر.

