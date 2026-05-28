إعلان

الجيش الأمريكي يتهم إيران بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه الكويت

كتب : محمد جعفر

02:51 م 28/05/2026

الجيش الامريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن إيران أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه الكويت صباح الخميس، موضحة أن القوات الكويتية تمكنت من اعتراضه بنجاح قبل وصوله إلى هدفه.

واشنطن تتحدث عن خرق لوقف إطلاق النار

وقالت "سنتكوم" في بيان إن الهجوم الصاروخي الذي وقع عند الساعة 10:17 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي يوم 27 مايو، يمثل "انتهاكاً صارخاً" لوقف إطلاق النار من جانب إيران، بحسب وصفها.

وأضاف البيان أن القوات الإيرانية أطلقت أيضاً خمس طائرات مسيّرة هجومية انتحارية قالت القيادة الأمريكية إنها شكلت تهديداً واضحاً في مضيق هرمز ومحيطه، في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة بالمنطقة.

اعتراض المسيّرات ومنع إطلاق طائرة سادسة

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نجحت في اعتراض جميع المسيّرات، كما تمكنت من منع إطلاق طائرة مسيّرة سادسة من موقع تحكم أرضي إيراني في مدينة بندر عباس.

وشددت "سنتكوم" على أنها تواصل، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، التحلي باليقظة وضبط النفس، مع الاستمرار في الدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القيادة المركزية الأمريكية إيران الكويت الصاروخ البالستي مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

من الفاشر إلى تشاد.. روايات الناجين من إعدامات "الدعم السريع"
شئون عربية و دولية

من الفاشر إلى تشاد.. روايات الناجين من إعدامات "الدعم السريع"
تبدأ من 720 ألف جنيه.. تعرف على أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا بمصر
أخبار السيارات

تبدأ من 720 ألف جنيه.. تعرف على أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا بمصر
"بتر كامل في الساق اليمنى".. سمسم شهاب يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته
زووم

"بتر كامل في الساق اليمنى".. سمسم شهاب يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته
موعد مباراة مصر وروسيا والقناة الناقلة.. والمترو يعلن خطة خاصة للجماهير
مصراوى TV

موعد مباراة مصر وروسيا والقناة الناقلة.. والمترو يعلن خطة خاصة للجماهير
10صور- داليا البحيري مع زوجها بفستان أسود أنيق
زووم

10صور- داليا البحيري مع زوجها بفستان أسود أنيق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان