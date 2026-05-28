أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن إيران أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه الكويت صباح الخميس، موضحة أن القوات الكويتية تمكنت من اعتراضه بنجاح قبل وصوله إلى هدفه.

واشنطن تتحدث عن خرق لوقف إطلاق النار

وقالت "سنتكوم" في بيان إن الهجوم الصاروخي الذي وقع عند الساعة 10:17 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي يوم 27 مايو، يمثل "انتهاكاً صارخاً" لوقف إطلاق النار من جانب إيران، بحسب وصفها.

وأضاف البيان أن القوات الإيرانية أطلقت أيضاً خمس طائرات مسيّرة هجومية انتحارية قالت القيادة الأمريكية إنها شكلت تهديداً واضحاً في مضيق هرمز ومحيطه، في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة بالمنطقة.

اعتراض المسيّرات ومنع إطلاق طائرة سادسة

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نجحت في اعتراض جميع المسيّرات، كما تمكنت من منع إطلاق طائرة مسيّرة سادسة من موقع تحكم أرضي إيراني في مدينة بندر عباس.

وشددت "سنتكوم" على أنها تواصل، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، التحلي باليقظة وضبط النفس، مع الاستمرار في الدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر".