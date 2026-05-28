مصر تدين الهجمات على الكويت وتؤكد دعمها الكامل لأمن الخليج

كتب : محمد جعفر

04:27 م 28/05/2026

علم مصر

أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي شنتها إيران على دولة الكويت الشقيقة، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وأكدت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مشددة على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

مصر تحذر من التصعيد

وأعربت القاهرة عن دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها دولة الكويت الشقيقة لحفظ أمنها وسيادتها، وتجدد تحذيرها من مغبة هذا التصعيد الخطير الذي يقوض المساعي الدبلوماسية الرامية للتهدئة.

مصر الكويت إيران أمن الخليج

