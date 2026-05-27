قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب تدرس إمكانية إعلان إبرام اتفاق إيران وأمريكا من طرف واحد خلال الساعات القادمة، في خطوة تهدف إلى ممارسة الضغوط السياسية وإيهام الرأي العام بوجود توافق نهائي قبل حسم كافة الملفات الخلافية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن ترامب قد يلجأ لهذا الإعلان المنفرد بهدف وضع الجانب الإيراني تحت ضغط إعلامي وسياسي، وتصوير المفاوضات على أنها وصلت لنهايتها قبل رفع الخلافات بشكل كامل، وهو ما يعكس تعقيدات المشهد الحالي في ملف حرب إيران.

مناورة ترامب للضغط على إيران وأمريكا

تأتي هذه التسريبات لتكشف عن تكتيك أمريكي محتمل يهدف إلى دفع مسار المفاوضات بين إيران وأمريكا نحو نقطة لا رجعة فيها، عبر إعلان استباقي للنتائج.

وأوضحت المصادر أن الهدف الجوهري من هذه المناورة هو ممارسة الضغط النفسي والسياسي على المفاوض الإيراني لانتزاع تنازلات في القضايا التي لا تزال محل نزاع.

شروط طهران لإنهاء حرب إيران

في المقابل، أكد أحد أعضاء الفريق الإيراني المفاوض، أن بعض القضايا الجوهرية لا تزال عالقة دون حلول حتى هذه اللحظة.

وشدد المصدر على أنه لن يكون هناك أي اتفاق رسمي طالما لم تُحل جميع المسائل التي تهم إيران وتضمن مصالحها الوطنية، مشيرا إلى أن أي محاولة للالتفاف على هذه الحقائق لن تسهم في إنهاء حرب إيران.

وأوضح المفاوض الإيراني أن طهران هي الجهة المنوط بها إعلان النتائج رسميا في حال تم رفع هذه القضايا بالكامل والتوصل إلى صيغة نهائية ترضي الأطراف، مؤكدا أن إيران لن تنجر وراء إعلانات أحادية الجانب لا تعكس الواقع الحقيقي لما يجري في غرف المفاوضات المغلقة بين إيران وأمريكا.