إعلان

كوريا الجنوبية ترجّح استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز بصاروخ إيراني

كتب : وكالات

02:21 م 27/05/2026

وزارة الخارجية الكورية الجنوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، الأربعاء، أن الهجوم الذي استهدف سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز مطلع مايو الجاري، نُفّذ على الأرجح بصاروخ إيراني مضاد للسفن.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إنها ستستدعي السفير الإيراني على خلفية الهجوم على السفينة "إتش إم إم نامو".

وأوضح النائب الأول لوزير الخارجية بارك يونجو للصحفيين الأربعاء: "تعتزم حكومتنا استدعاء السفير الإيراني لدى كوريا لتقديم احتجاج شديد اللهجة على الهجوم الذي استهدف سفينتنا، والمطالبة باتخاذ إجراءات مسؤولة تهدف إلى منع تكرار مثل هذا الهجوم".

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إنه من المقرر أن تعلن الحكومة نتائج التحقيق بشأن الهجوم على السفينة "إتش إم إم نامو"، في وقت لاحق من الأربعاء.

وكانت السفينة التابعة لشركة "إتش إم إم كو" الكورية الجنوبية للشحن، تعرضت لهجوم بجسمين جويين مجهولين، أثناء توقفها في مضيق هرمز، في ظل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ومنذ ذلك الحين، أجرى فريق تحقيق حكومي تحليلا معمقا لبقايا المحرك التي تم انتشالها من بين القذيفتين، لتحديد طبيعتهما والمسؤول عن الحادث. وأسفر الهجوم عن وقوع انفجار واندلاع حريق على متن السفينة، مما أدى إلى إصابة شخص من بين أفراد طاقم السفينة الـ24 بإصابات طفيفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوريا الجنوبية مضيق هرمز حرب إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
زووم

"إن شاء الله مش مرض".. نحافة وائل كفوري في أحدث أغانيه تصدم جمهوره
ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الكلاوي والكبدة صباحا؟
نصائح طبية

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الكلاوي والكبدة صباحا؟
"كنسة وردة بدل الدقيق".. ضبط مخبز يغش رغيف الخبز بالفيوم وإحالته للنيابة
أخبار المحافظات

"كنسة وردة بدل الدقيق".. ضبط مخبز يغش رغيف الخبز بالفيوم وإحالته للنيابة
فاتتني صلاة العيد فما حكم صلاتها منفردًا؟.. البحوث الإسلامية يجيب
أخبار

فاتتني صلاة العيد فما حكم صلاتها منفردًا؟.. البحوث الإسلامية يجيب

"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو
أخبار المحافظات

"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة