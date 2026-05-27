وسط غموض يحيط بمصيره.. إيران تعلن إقامة مراسم تأبين لأسرة مجتبى خامنئي

وسط غموض متواصل بشأن غيابه عن الظهور العلني منذ اندلاع الحرب، وتضارب الأنباء حول طبيعة إصاباته، أعلنت وسائل إعلام إيرانية إقامة مراسم تأبين لعدد من أفراد أسرة مجتبى خامنئي الذين قُتلوا في غارات جوية مع بداية الحرب.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية ، في بيان، أنه سيتم إقامة مجلس تأبين لـ"شهداء عائلة المرشد الأعلى الإيراني" حسب قولهم، وهم: مصباح الهدى باقري، وسيدة بشرى حسيني خامنئي، وزهرة حداد عادل، وزهرة محمدي كلبايكاني.

موعد مراسم التأبين

وذكر البيان أن مراسم التأبين ستُقام يومي الخميس والجمعة 28 و 29 مايو، من الساعة الرابعة حتى السادسة مساءً، في مصلى مرقد شاه عبد العظيم الحسني بالعاصمة طهران، بدعوة من عائلة المرشد الأعلى الإيراني.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، تضم قائمة القتلى زوجة مجتبى خامنئي، زهرة حداد عادل، إلى جانب شقيقته وزوجها وابنة أخته، وذلك جراء الغارات التي استهدفت مواقع مرتبطة بالقيادة الإيرانية خلال الأيام الأولى للحرب.

كما أشارت التقارير إلى أن الهجمات نفسها استهدفت أيضًا علي خامنئي وعددًا من كبار قادة النظام الإيراني.

عدم ظهور مجتبى خامنئي

ومنذ اندلاع الحرب، لم يظهر مجتبى خامنئي علنًا، واقتصرت مشاركاته على رسائل مكتوبة وتصريحات منسوبة إليه، ما أثار تكهنات واسعة بشأن وضعه الصحي.

وتحدثت تقارير إعلامية غربية عن تعرضه لإصابات خطرة خلال غارات استهدفت مقر إقامة والده في طهران يوم 28 فبراير، مشيرة إلى احتمال بتر أحد أطرافه، فيما نفت وزارة الصحة الإيرانية تلك الأنباء، مؤكدة أن إصاباته "طفيفة" وتشمل الوجه والرأس والساقين.