اندلاع حريق في متجر بحي يضم جالية يهودية كبيرة شمال غرب لندن

استجابت فرق الإطفاء في لندن، يوم الأربعاء، لحريق اندلع في منطقة جولدِرز جرين، التي تضم جالية يهودية كبيرة وكانت قد شهدت في الأشهر الأخيرة عدة حوادث حرق متعمد، إلا أن قائد الإطفاء قال إن الحريق لا يبدو مشبوهًا حتى الآن.

وبينما أفادت تقارير بريطانية، بأن الحريق قد يكون ناتجًا عن عطل كهربائي في وقت مبكر من صباح الأربعاء،

ومن جانبه، قال مساعد مفوض خدمة الإطفاء في لندن، كريغ كارتر، في تصريحات من الموقع إن "ملابسات الحريق لا يُعتقد أنها مشبوهة في هذه المرحلة"، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية.

تفاصيل الحريق

وأوضحت خدمة الإطفاء، أنها دفعت بـ15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل إطفاء بعد تلقي عشرات البلاغات عن الحريق.

وقالت في بيان، إن الحريق طال متجرًا في الطابق الأرضي ومنطقة تخزين خلفه، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في كمية كبيرة من الدخان، ودعت السكان إلى تجنب المنطقة حتى الانتهاء من عمليات الإطفاء.

من جانبها، قالت شرطة العاصمة البريطانية إن الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد سبب الحريق، مؤكدة أنه "لحسن الحظ لم يتم تسجيل أي إصابات".

الهجمات على مواقع يهودية

ويأتي الحادث بعد سلسلة من الهجمات الحارقة التي استهدفت كنائس يهودية ومواقع للجالية اليهودية في المنطقة خلال الأشهر الماضية، فيما شهدت جولدِرز جرين هجوم طعن في أواخر أبريل استهدف رجلين يهوديين، ما دفع بريطانيا إلى رفع مستوى التهديد الأمني من "كبير" إلى "شديد".

ووصف وزير الداخلية البريطاني الحادث حينها بأنه "عمل إرهابي بغيض".

وفي المقابل، أعلنت الشرطة البريطانية تشكيل فريق حماية مجتمعي جديد لتعزيز أمن الجالية اليهودية في العاصمة، يضم نحو 100 شرطي إضافي، ويجمع بين الشرطة المحلية وقدرات مكافحة الإرهاب.

وأكدت الشرطة، أن عناصرها تواجدوا في موقع الحريق للمساعدة في إغلاق الطرق وتنظيم عمليات الإخلاء.