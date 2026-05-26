حرب إيران.. الجيش الأمريكي ينفي استئناف "مشروع الحرية" في مضيق هرمز

كتب : محمود الطوخي

08:58 م 26/05/2026

نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، استئناف "مشروع الحرية" المخصص لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن قواتها لا ترافق حاليا أي شحن بحري تجاري في المنطقة.

وجاء هذا النفي الرسمي، ردا على تقارير إعلامية أشارت إلى عودة النشاط العسكري الأمريكي لتأمين الممر الملاحي الحيوي.

وأكد مسؤول أمريكي في تصريحات لشبكة "الجزيرة"، عدم دقة الأنباء المتداولة بشأن استئناف عمليات المرافقة، مشددا على أن القوات الأمريكية لا تقوم بهذا الدور في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية عن إعادة توجيه 108 سفن تجارية حتى اليوم، لضمان الالتزام الكامل بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

موقف إيران وأمريكا من مشروع الحرية

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين عسكريين أن البحرية الأمريكية استأنفت بالفعل مرافقة السفن، حيث أمنت عبور ناقلة نفط يونانية عملاقة محملة بمليوني برميل من الخام قبالة السواحل العمانية.

وأوضحت الصحيفة أن السفينة كانت عالقة في الخليج منذ مطلع مارس الماضي، وتتجه الآن نحو الهند لتسليم شحنتها.

أشارت الصحيفة إلى أن هذه التحركات تمثل امتدادا لمبادرة "مشروع الحرية"، وهي خطة سابقة تهدف لتوجيه السفن عبر المضيق، كانت قد توقفت بعد 36 ساعة فقط من انطلاقها.

وكشف المسؤولون للصحيفة عن خطط لمساعدة نحو 12 سفينة إضافية، تضم ناقلات نفط عملاقة وسفن حاويات، على عبور الممر المائي خلال الأيام المقبلة.

تداعيات حرب إيران على الملاحة الدولية

تسببت حرب إيران في إغلاق فعلي لمضيق هرمز منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير الماضي، وهو الممر الذي كان يستوعب نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية.

