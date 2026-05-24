إعلان

مكون من 9 طوابق.. انهيار مبنى قيد الإنشاء شمال الفلبين

كتب : وكالات

08:11 ص 24/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    انهيار مبنى قيد الإنشاء شمال الفلبين (1)
  • عرض 3 صورة
    انهيار مبنى قيد الإنشاء شمال الفلبين (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انهار مبنى قيد الإنشاء من 9 طوابق شمال العاصمة الفلبينية، إذ تمكن 22 عاملا من الخروج بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وانهار المبنى قبل الفجر أثناء عاصفة رعدية في مدينة أنجلس بإقليم بامبانجا شمال مانيلا.

وقال البريجدير جنرال في الشرطة جيس مينديز، إن أكثر من 100 من رجال الشرطة وموظفين حكوميين آخرين يسارعون لإنقاذ أولئك الذين يعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض، ولم يذكر عدد العمال الذين ما زالوا مفقودين، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفلبين انهيار مبنى بالفلبين عاصفة رعدية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف حقيقة منشور إخلاء أسرة أجنبية من أسفل كوبرى بالإسماعيلية
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة منشور إخلاء أسرة أجنبية من أسفل كوبرى بالإسماعيلية
حدث بالفن| حفل زفاف نجل الفنان إدوارد وأمينة خليل تحتفل بزفاف شقيقتها وتركي
زووم

حدث بالفن| حفل زفاف نجل الفنان إدوارد وأمينة خليل تحتفل بزفاف شقيقتها وتركي
ترامب: مقتل مسلح بعد تبادل إطلاق النار مع أفراد الخدمات السرية قرب البيت
شئون عربية و دولية

ترامب: مقتل مسلح بعد تبادل إطلاق النار مع أفراد الخدمات السرية قرب البيت
بعد التتويج بكأس رئيس الدولة.. رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا
رياضة محلية

بعد التتويج بكأس رئيس الدولة.. رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا
بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
زووم

بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان