مكون من 9 طوابق.. انهيار مبنى قيد الإنشاء شمال الفلبين
كتب : وكالات
انهار مبنى قيد الإنشاء من 9 طوابق شمال العاصمة الفلبينية، إذ تمكن 22 عاملا من الخروج بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.
وانهار المبنى قبل الفجر أثناء عاصفة رعدية في مدينة أنجلس بإقليم بامبانجا شمال مانيلا.
Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II is now at ground zero and is leading the Incident Command System in the ongoing search and rescue operations following the collapse of a nine-story hotel under construction along Teodoro Street in Bgy. Balibago.— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) May 24, 2026
وقال البريجدير جنرال في الشرطة جيس مينديز، إن أكثر من 100 من رجال الشرطة وموظفين حكوميين آخرين يسارعون لإنقاذ أولئك الذين يعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض، ولم يذكر عدد العمال الذين ما زالوا مفقودين، وفقا لروسيا اليوم.
Around 30 to 40 people are feared trapped after a 9-story hotel construction site collapsed along Teodoro St., Brgy. Balibago, Angeles City, Pampanga at around 3:00 AM today, May 24.| via @punongmhistrado pic.twitter.com/ZHY8vZq4xC— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) May 24, 2026