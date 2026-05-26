قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن جيش بلاده نفذ ضربات دفاعية في جنوب إيران استهدفت منصات صاروخية وقوارب.

نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن المتحدث باسم القيادة المركزية، أن ضرباتنا جنوبي إيران استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع ألغام.

وأضاف المتحدث: "نواصل الدفاع عن قواتنا مع ممارسة ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار المستمر".

ولفت إلى أن الضربات الدفاعية شنت لحماية القوات الأمريكية من تهديدات من جانب القوات الإيرانية.