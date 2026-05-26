دوي انفجارات مجهولة تستهدف إيران في المياه الخليجية وبندر عباس

كتب : مصطفى الشاعر

12:00 ص 26/05/2026

انفجارات في إيران

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجارات في المياه الخليجية وتحديدا في المناطق البحرية القريبة من مدينتي "سيريك وجاسك" الواقعتين في الجزء الجنوبي من البلاد.

سماع دوي انفجارات مجهولة المصدر في مدينة بندر عباس الساحلية

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أنه تم رصد وسماع دوي انفجارات أخرى وُصفت بـ"المجهولة والغامضة" داخل النطاق الجغرافي لمدينة بندر عباس الساحلية والتي تضم منشآت ومقرات حيوية هامة.

ولم يُصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي من السلطات الإيرانية أو الدفاع المدني يُوضح طبيعة هذه الانفجارات أو يحدد الأسباب الحقيقية وراءها وما إذا كانت ناتجة عن تدريبات عسكرية أو حوادث عرضية أو استهداف خارجي، وسط استمرار عمليات الفحص والمتابعة الميدانية من قبل الأجهزة الأمنية.

