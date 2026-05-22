أكدت وزيرة الخارجية البريطانية وجود توافق بين بلادها والولايات المتحدة بشأن المضي في جهود إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيرة إلى استمرار التحركات الدولية المتعلقة بحرية العبور في المنطقة.

وقالت إن بريطانيا تشارك الولايات المتحدة عزما قويا لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، معتبرة أن استمرار إيران في محاولة تعطيل حركة الشحن الدولي عبر المضيق يمثل أمرا ينعكس على الاقتصاد العالمي بأكمله.

وأضافت أن المملكة المتحدة وفرنسا تقودان بصورة مشتركة تحالفا يضم عددا من الدول بهدف مواصلة الضغط لضمان حرية الملاحة.

وأكدت أنه لا ينبغي لأي دولة أن تمتلك القدرة على فرض قيود على حركة الشحن الدولي بهذه الطريقة. كما أشارت إلى دعم بلادها للمفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة حاليا مع إيران.