تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة "عزبة الهجانة سابقًا" بحي شرق مدينة نصر، وزهراء مدينة الأمل، لمتابعة نسب التنفيذ مع الشركات المنفذة.

وأكد محافظ القاهرة، أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة تستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين يتوافر به كافة المرافق والخدمات، بما يحقق توفير حياة كريمة لهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

مدينة الأمل الجديدة بمدينة نصر

أشار المحافظ، إلى أن مدينة الأمل الجديدة ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة وفق نظام التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وسيتم تعميم التجربة على باقي أحياء المحافظة.

وخلال الجولة، التقى محافظ القاهرة مع مسؤولي الشركات العاملة بالمشروع لمتابعة نسب ومراحل التنفيذ، ومدى التزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على تطبيق معايير الجودة والأمان، مشددًا على سرعة الانتهاء من المشروع.

ويقام مشروع مدينة الأمل بالكيلو 4.5 على مساحة 10 أفدنة، ويضم 18 برجًا سكنيًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، على أن يتم تسليم الوحدات الخاصة بالمحافظة كاملة التشطيب.