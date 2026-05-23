جاموسة "دونالد ترامب" تخطف الأنظار في بنجلاديش "فيديو- صور"

تحولت جاموسة نادرة من نوع الألبينو ذات فراء أشقر طويل إلى ظاهرة غير متوقعة في بنجلاديش قبيل عيد الأضحى، حيث جذبت أعدادًا كبيرة من الزوار الفضوليين الذين قالوا إن الحيوان يشبه بشكل لافت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ويزن الجاموس نحو 700 كيلوجرام، ويُربى في مزرعة بمنطقة نارايانجانج قرب العاصمة دكا، وقد أُطلق عليه اسم "دونالد ترامب" بسبب خصلة الشعر الفاتح التي تنسدل على جبهته، والتي يرى كثيرون أنها تشبه تسريحة شعر الرئيس الأمريكي المميزة.

وتوافد العشرات يوميًا إلى المزرعة، بعضهم من مناطق بعيدة، لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو مع الحيوان ذي اللون غير المعتاد، والذي انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

A golden haired buffalo in Bangladesh is being called ‘Donald Trump’ and has become a star attraction! pic.twitter.com/HrTiYXMzge — chiky handler (@chiky_handlr) May 20, 2026



وقال مالك المزرعة زياء الدين مرشد لوكالة رويترز: "أطلق أخي الأصغر اسم دونالد ترامب على الجاموس لأن الشعر في مقدمة رأسه يشبهه".

وأضاف: "رغم مظهره اللافت، فهو هادئ جدًا بطبيعته. إنه جاموس ألبينو، وهذا النوع من الحيوانات عادة ما يكون لطيفًا ولا يصبح عدوانيًا إلا إذا تم استفزازه".



وأشار وفقا لما نشرته رويترز، إلى أن الجاموس يحتاج إلى عناية خاصة، تشمل الاستحمام أربع مرات يوميًا وتقديم أربع وجبات يوميًا للحفاظ على صحته قبل عيد الأضحى.

وقال: "كان يحتاج إلى رعاية واهتمام إضافي يوميًا. وقد تم بالفعل بيعه لعميل ليتم ذبحه خلال العيد".

An albino buffalo nicknamed Donald Trump becomes viral attraction in Bangladesh due to blond comb-over and resemblance to POTUS



Part of the fascination also comes from the fact that the 1,500-pound animal is expected to be sacrificed for Eid al-Adha later this month 💔 pic.twitter.com/cQ3gUnuwgj — Diamond Feed (@DiamondFeedX) May 22, 2026

حيوانات الألبينو

وتُعد حيوانات الألبينو من الأنواع النادرة في بنجلاديش، حيث تكون معظم الجاموسات داكنة اللون. وقد جعل لونه الكريمي وأنفه الوردي وشعره الأشقر الطويل منه حالة مميزة بين آلاف الماشية المخصصة لعيد الأضحى، حيث تذبح العائلات الحيوانات كجزء من الطقوس الدينية.



وفي السنوات الأخيرة، تشهد الدولة ذات الأغلبية المسلمة ظهور حيوانات أضاحي ضخمة أو مميزة تتحول إلى ظواهر فيروسية خلال العيد، وغالبًا ما تُمنح أسماء مستوحاة من المشاهير لجذب المشترين والزوار.

وقد جعل التشابه مع ترامب، إلى جانب حجمه الضخم وطباعه الهادئة، منه أحد أبرز الحيوانات التي جذبت الاهتمام هذا العام.