واللا: تقديرات بوصول المفاوضات بين إيران وأمريكا لطريق مسدود

أشارت تقديرات متداولة في إسرائيل إلى تعثر مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حديث عن استمرار التحركات الدبلوماسية باعتبارها الفرصة الأخيرة قبل العودة إلى الخيار العسكري، وفق ما نقلته وكالة واللا الإخبارية العبرية.

وذكرت موقع واللا العبري أن التقديرات داخل إسرائيل ترجح وصول المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود.

وأضاف الموقع العبري أن التحركات الحالية تمثل الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل العودة مجددًا إلى استخدام القوة العسكرية.

كما أفاد بأن إسرائيل توجد في أقصى درجات التأهب في ظل التطورات الجارية.