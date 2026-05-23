إعلان

طقس عيد الأضحى 2026.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن درجات الحرارة

كتب : محمد عبدالناصر

12:00 م 23/05/2026 تعديل في 12:13 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
  • عرض 13 صورة
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
  • عرض 13 صورة
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
  • عرض 13 صورة
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
  • عرض 13 صورة
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
  • عرض 13 صورة
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
  • عرض 13 صورة
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
  • عرض 13 صورة
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
  • عرض 13 صورة
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
  • عرض 13 صورة
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
  • عرض 13 صورة
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
  • عرض 13 صورة
    شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء معتدلة وانخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ما يهيئ أجواء مناسبة للخروج والتنزه وقضاء إجازة العيد بمختلف المحافظات.

طقس عيد الأضحى 2026

أضافت "غانم"، أن قيم درجات الحرارة الحالية أقل من المعدلات الطبيعية، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 إلى 31 درجة وتستمر على هذا المعدل حتى يوم الجمعة المقبلة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وبذلك تشمل هذه الأجواء فترة عيد الأضحى المبارك، ووقفة عرفات.

ونصحت منار غانم، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الظهيرة، خاصة في المحافظات الداخلية، مع أهمية اصطحاب غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس أثناء التواجد خارج المنزل.

وأوضحت أن درجات الحرارة خلال فترات الليل تنخفض لتصل إلى نحو 16 درجة، بالتزامن مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الأجواء ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من شمال الوجه البحري، وقد تصل بشكل ضعيف إلى القاهرة الكبرى لكنها غير مؤثرة، لافتة إلى أن الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا ببعض المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طقس عيد الأضحى الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صور.. تحذير مهم من الكهرباء لأصحاب هذه العدادات - تفاصيل
أخبار مصر

صور.. تحذير مهم من الكهرباء لأصحاب هذه العدادات - تفاصيل
خطة انتقامية.. تفاصيل محاولة اغتيال إيفانكا ترامب وزوجها داخل منزلهما
شئون عربية و دولية

خطة انتقامية.. تفاصيل محاولة اغتيال إيفانكا ترامب وزوجها داخل منزلهما

نيويورك تايمز: امتلاء مرافق تخزين النفط في خرج الإيرانية يتجاوز 80%
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: امتلاء مرافق تخزين النفط في خرج الإيرانية يتجاوز 80%
محمد ثروت يخضع لعملية جراحية ونجله يطلب الدعاء عبر "فيسبوك"
زووم

محمد ثروت يخضع لعملية جراحية ونجله يطلب الدعاء عبر "فيسبوك"
22 صورة.. مدبولي يفتتح عيادة "روز اليوسف" المطورة بكفر طهرمس
أخبار مصر

22 صورة.. مدبولي يفتتح عيادة "روز اليوسف" المطورة بكفر طهرمس

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان