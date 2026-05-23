إيران: ليس أمام ترامب سوى تلبية مطالبنا

كتب : وكالات

10:21 ص 23/05/2026

إيران وأمريكا

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية موقفها بشأن التطورات المرتبطة بالحرب، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك، وفق رؤيتها، سوى الاستجابة للمطالب الإيرانية وتجنب تداعيات استمرار الصراع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إن ترامب لا يملك خيارا سوى تلبية مطالب إيران، مضيفا أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى تكبده مزيدا من الهزائم.
وأضاف المتحدث أن الرئيس الأمريكي لا يملك خيارا آخر سوى قبول مطالب الشعب الإيراني والإقرار بحقوق إيران.
كما أكد أن على ترامب الموافقة على المقترح الإيراني، وأن ينظر إلى ضرورة تفادي مزيد من الخسائر والتكاليف الناتجة عن استمرار الحرب وما يترتب عليها من آثار على الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي.

