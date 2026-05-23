نظمت القوات المسلحة الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي "كيان سيتي" بالأكاديمية العسكرية المصرية، بمشاركة الدكتور أنجيلو تيلاتين مدرب الفروسية الأمريكي.

وتستمر الدورة التدريبية في الفترة من 19 وحتى 25 مايو الجاري، بحضور العقيد نيلتون جوميز رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية "السيزم" وعدد من الفرسان من مصر ودول العالم.

وتضمنت الدورة عددًا من المحاور المهمة أبرزها سلوك الخيول والمناهج العلمية لتدريبها وتحسين صحتها وأدائها.

جدير بالذكر أن نادي "كيان سيتي" بالأكاديمية العسكرية المصرية قد تم إجازته كمركز دولي معتمد من المجلس الدولي للرياضة العسكرية وذلك أثناء افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية.



ويأتي ذلك تأكيدًا على ما تقوم به القوات المسلحة من جهود لإعداد نخبة من الفرسان لرفع راية الوطن عالية خفاقة في مختلف مسابقات الفروسية المحلية والعالمية.