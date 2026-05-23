كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدي على فتاة بالسب والضرب والتحرش بها أثناء سيرها بأحد الطرق بمحافظة الفيوم.

تفاصيل الواقعة المتداولة

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص أمكن تحديد الفتاة المشار إليها، وتبين أنها طالبة ومقيمة بدائرة مركز شرطة سنورس.

وبسؤالها، قررت أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، وأثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتحرش بها والتعدي عليها بالسب والضرب، وذلك عقب قيامها بمعاتبتهما.

ضبط المتهمين والدراجة النارية

وأضافت الوزارة أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاملان مقيمان بدائرة المركز. كما تم ضبط الدراجة النارية الظاهرة في المنشور، وتبين أنها سارية التراخيص، وذلك بإرشاد المتهمين.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.

