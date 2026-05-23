أعلنت دار الإفتاء المصرية، مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك، بجميع المحافظات، حيث يأتي أول أيام العيد الأربعاء المقبل.

ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت عدد من الضوابط المنظمة لإقامة صلاة العيد بالساحات، من أهمها:

- الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة وتهيئتها على أكمل صورة.

- تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة.

- تجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة.

- عدم السماح بأي استغلال للساحات يخرج بها عن إطار شعيرة صلاة العيد.

- ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

- الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.

- منع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذًى.

- فتح مخارج واضحة للطوارئ.

- توفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش.

- ترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات.