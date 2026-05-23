مع اقتراب أيام العيد، يبحث الكثيرون عن طرق لتعزيز مناعتهم وحماية أجسامهم من الأمراض الموسمية والفيروسات.

الجهاز المناعي القوي يساعد الجسم على مقاومة العدوى والشعور بالنشاط والحيوية خلال الاحتفالات، اتباع بعض العادات الصحية البسيطة قبل العيد يمكن أن يقوي المناعة بشكل طبيعي دون الحاجة للأدوية أو المكملات الصناعية المكلفة.

8 طرق بسيطة لتقوية المناعة قبل العيد بحسب "health harvard".

التغذية المتوازنة:

تناول الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين C والزنك.

شرب الماء بكميات كافية:

الترطيب الجيد يحافظ على أداء الجهاز المناعي ويساعد الجسم على التخلص من السموم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم:

النوم المنتظم يعزز إنتاج الأجسام المضادة ويقوي الدفاعات الطبيعية للجسم.

ممارسة الرياضة بانتظام:

النشاط البدني المعتدل يحسن الدورة الدموية ويعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

تجنب التوتر والضغط النفسي:

التوتر يقلل فعالية الجهاز المناعي، لذا ممارسة التأمل أو التنفس العميق مفيد جدًا.

غسل اليدين بانتظام:

الحد من انتقال الجراثيم والفيروسات يحافظ على الصحة ويخفف الضغط على جهاز المناعة.

الابتعاد عن التدخين:

المواد الضارة تقلل من كفاءة الجهاز المناعي وتزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض.

تناول البروبيوتيك:

الأطعمة المخمرة والزبادي تساعد على دعم بكتيريا الأمعاء المفيدة، والتي ترتبط مباشرة بصحة المناعة.

اقرأ أيضًا:

7 علامات غير متوقعة تكشف ضعف جهاز المناعة

احذرها في رمضان.. علامات تشير إلى ضعف المناعة



