ترامب: أريد رئيس الاحتياطي الفيدرالي مستقلاً تماماً

كتب : وكالات

08:40 م 22/05/2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن يكون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد مستقلاً تماماً.
وأضاف ترامب، خلال حفل أداء اليمين لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد اليوم الجمعة: "أنا جادٌّ في هذا. لا يُقال هذا بغير هذه الطريقة. أريد أن يكون كيفن مستقلاً تماماً. أريده أن يكون مستقلاً وأن يؤدي عملاً رائعاً".
ووجه ترامب كلمته إلى كيفن، قائلاً: "لا تنظر إليّ، ولا تنظر إلى أي شخص. فقط افعل ما تراه مناسباً وقم بعمل رائع، حسناً؟".
وأدى كيفن وارش اليمين القانونية رئيساً جديداً لـ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلفاً لـ جيروم باول.

