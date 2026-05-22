إيران: الخلافات مع أمريكا عميقة ولا يمكن القول إن الاتفاق بات قريبا

كتب : وكالات

09:08 م 22/05/2026

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قوله إنه "لا يمكننا بالضرورة القول إننا وصلنا إلى نقطة أصبح فيها الاتفاق قريباً".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريحات اليوم الجمعة، إن الخلافات مع الولايات المتحدة عميقة وكبيرة للغاية، لا سيما بعد الجرائم المرتكبة خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية.
وأضاف بقائي: "ليس من المقرر في هذه المرحلة مناقشة التفاصيل المتعلقة بالملف النووي، ونركز على إنهاء الحرب حالياً".

وأوضح بقائي أن إيران تريد إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مؤكدًا أن هذه المرحلة لن تصل إلى نتيجة إذا خضنا في تفاصيل ملف اليورانيوم عالي التخصيب.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "إلى أن وضع مضيق هرمز وما تصفه واشنطن بالحصار البحري علينا يجب أن يخضعا أيضاً للنقاش".

