أكد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بات عالقا في مفارقة واضحة تجمعه بين مواصلة التهديدات اليومية ضد طهران ومواجهة غضب المواطنين الأمريكيين في محطات الوقود.

ولايتي يربط كبح التضخم الأمريكي باستقرار أسواق الطاقة

أوضح ولايتي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن الإدارة الأمريكية في حاجة ماسة إلى تحقيق استقرار السوق وخفض أسعار الطاقة كخطوة أساسية لاحتواء معدلات التضخم الداخلي المتصاعد، مما يكبّل قدرتها على اتخاذ قرارات عسكرية غير محسوبة قد تزيد من اشتعال أسواق النفط العالمية.

الحقائق الميدانية لطهران ترسم خريطة الممرات الإقليمية

أشار مستشار المرشد الأعلى الإيراني، إلى أن التحول الأخير في الحسابات الجيوسياسية بمنطقة القوقاز وتضاؤل المفهوم المفروض الذي كان يُعرف بـ"ممر ترامب" أو ممر "زنجزور"، يُثبتان أن خريطة الممرات الاستراتيجية في المنطقة تُكتب اليوم بناءً على الحقائق الميدانية التي تفرضها طهران وليس بفعل التهديدات الصادرة من واشنطن.

واعتبر ولايتي، أن هذا التبدل الميداني يعكس فشل الضغوط الأمريكية في إعادة صياغة الخطوط التجارية والأمنية في المنطقة وفق الرؤية الغربية.

۱)ترامپ در پارادوکس «تهدیدهای روزانه ایران» و «مشتریان عصبانی پمپ‌بنزین‌های آمریکا» گرفتار شده؛ او برای مهار تورم داخلی خود محتاج ثبات بازار و کاهش قیمت انرژی است. — Aliakbar Velayati (@Drvelayati_ir) May 20, 2026

استمرار حصار مضيق هرمز وسط جمود تفاوضي وتهديدات متبادلة

تأتي هذه التصريحات السياسية الحادة في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات الوقود العالمية خاضعا لحصار متبادل من قِبل القوات الإيرانية والأمريكية ويُخيّم "الجمود الكامل" على المسار التفاوضي بين البلدين، متزامنا مع تصاعد نبرة التهديدات المتبادلة باستئناف المواجهات العسكرية الشاملة، مما يضع حركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي على حافة خطر حقيقي في حال انهيار جهود التهدئة الراهنة.