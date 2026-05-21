أطلقت شركة جوجل نموذجها الجديد Gemini Omni في المنطقة العربية، ليكون متاحا للمستخدمين الراغبين في تحويل أفكارهم إلى واقع مرئي.

ويأتي هذا التطور استكمالا للنجاح الذي حققه نموذج Nano Banana العام الماضي في معالجة الصور، لكن "أومني" يمثل تطورا إضافيا بكونه نموذجا متعدد الوسائط Multi-modal في أصله، حيث يفهم النصوص والصور والأصوات والفيديوهات معا في وقت واحد.

عدّل فيديوهاتك بـ"محادثة بسيطة"

يتيح النموذج إنتاج وتعديل الفيديوهات باستخدام اللغة الطبيعية Natural Language عبر نموذج Gemini Omni Flash، وهو العضو الأول في هذه العائلة والمتوفر حاليا في تطبيقات Gemini وGoogle Flow وYouTube Shorts وتتميز هذه التقنية بالآتي:

فهم السياق: إذ يتذكر النموذج طلباتك السابقة Prompts، مما يجعل حركة الشخصيات والمشاهد متناسقة ومترابطة.

تغيير الواقع: يمكن للمستخدمين بطلب بسيط تغيير المشهد بالكامل أو تعديل تفاصيل محددة، مثل تحويل فيديو حقيقي إلى مشهد خيالي تماما.

إضافة عناصر جديدة: يتيح النموذج إدراج شخصيات أو أحداث غير متوقعة في فيديوهاتك الخاصة، مع إمكانية تحسين الزوايا والأساليب دفعة واحدة.

Gemini Omni ذكاء يفهم قوانين الفيزياء

لا يكتفي Gemini Omni بصنع صور جميلة، بل هو نموذج ذكي يدرك كيف يعمل العالم الحقيقي؛ فيطبق قوانين الفيزياء مثل الجاذبية، والطاقة الحركية، وحركة السوائل لضمان أن تبدو حركة الأجسام في الفيديو واقعية تماما.

ويساعد هذا الفهم العميق المستخدمين في شرح الأفكار المعقدة بصريا، حيث يربط النموذج بين اللغة والمعنى والصورة لتقديم سرد قصصي يتجاوز مجرد مطابقة الأنماط التقليدية.

مراجع متعددة وأفاتار خاص بك

يتيح "أومني" استخدام مراجع متنوعة لإنشاء الفيديوهات، سواء كانت نصا أو صورا أو مقاطع صوتية.

وتختبر جوجل حاليا ميزة إنشاء فيديوهات باستخدام "أفاتار ذكاء اصطناعي" خاص بك، وهو نسخة رقمية تشبهك في الشكل والصوت، مع حرص الشركة على إتاحة هذه الميزة بمسؤولية تامة.

الأمان والشفافية مع تقنية SynthID

لضمان الشفافية، أشارت جوجل إلى أنها تزود جميع الفيديوهات التي ينتجها النموذج بعلامة مائية رقمية غير مرئية تُدعى SynthID.

تتيح هذه التقنية لأي شخص التحقق من أن الفيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر أدوات "بحث جوجل" أو متصفح Chrome، مما يعزز الثقة في المحتوى الرقمي.

كيف تحصل على Gemini Omni؟

وفي الوقت الراهن يتوفر نموذج Gemini Omni Flash، للمشتركين في خطط Google AI Pro وGoogle AI Ultra، وكذلك مستخدمي YouTube Shorts وتطبيق YouTube Create بشكل مجاني.

ومن المقرر أن، أن يتوفر النموذج للمطورين والشركات عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) خلال الأسابيع القادمة.