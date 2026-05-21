انضم سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، إلى موجة الإدانات الموجهة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بعد نشره مقطع فيديو يتضمن التنكيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي.

وكتب هاكابي في منشور له على منصة "أكس"، الأربعاء، "أن تصرفات بن غفير أثارت غضبًا واستنكارًا عالميين من كل مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منتقدين ما وصفه بـ”أفعال الوزير الحقيرة”.

وأضاف سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل: "كانت الأسطول حيلة غبية، لكن بن غفير خان كرامة أمته".

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



وكان أثار بن غفير موجة انتقادات واسعة، بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يسخر من نشطاء "أسطول الصمود العالمي" المحتجزين لدى إسرائيل.



وظهر نشطاء أسطول الصمود، في الفيديو وهم راكعين على الأرض وأيديهم مكبلة، عقب اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن المشاركة في الأسطول بالبحر المتوسط.