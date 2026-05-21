نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، خارطة توضح نطاق العبور الذي يحتاج إلى تنسيق للحصول على ترخيص إيراني.

وقالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، في منشور على منصة أكس اليوم الخميس، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حددت حدود منطقة الإشراف على إدارة مضيق هرمز.

وأضافت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، "أن الخط الذي يربط بين جبل كوه مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات شرق المضيق إلى الخط الذي يربط بين نهاية جزيرة قشم في إيران وأم القيوين في الإمارات العربية المتحدة غرب المضيق.